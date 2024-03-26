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Новости Тамбова

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В Тамбовской области родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ

В Тамбовской области родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ

В Тамбовской области стартовала Всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" (16+). Она будет проходить до 29 марта во всех муниципальных образованиях региона на базе 44 образовательных организаций.

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