В Тамбовской области родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ

В Тамбовской области стартовала Всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" (16+). Она будет проходить до 29 марта во всех муниципальных образованиях региона на базе 44 образовательных организаций.
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