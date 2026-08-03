Евродепутат Данило Делла Валле из "Движения "5 звезд" обвинил итальянское правительство в тайной готовности нового пакета военной помощи для Украины, что, по его словам, лишь усугубляет конфликт и ложится бременем на граждан Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии