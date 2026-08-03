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Царьград

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Данило Делла Валле раскритиковал военную помощь Италии Украине

Данило Делла Валле раскритиковал военную помощь Италии Украине

Евродепутат Данило Делла Валле из "Движения "5 звезд" обвинил итальянское правительство в тайной готовности нового пакета военной помощи для Украины, что, по его словам, лишь усугубляет конфликт и ложится бременем на граждан Европы.

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