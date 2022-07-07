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Юрий Новиков: Без Федотова ЦСКА не выиграл бы Кубок Гагарина, а сборная — серебро Олимпиады

Юрий Новиков: Без Федотова ЦСКА не выиграл бы Кубок Гагарина, а сборная — серебро Олимпиады

Известный тренер РФ Юрий Новиков высказался о ситуации вокруг российского хоккеиста Ивана Федотова. Специалист обвинил российских чиновников в бездействии и сказал, что без Федотова — сборная России не добилась бы успеха на Олимпийских играх.

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