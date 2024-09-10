Забиравшая деньги у Долиной курьерша попросила суд изменить ей меру пресечения

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Курьер Анжела Цырульникова, которую обвиняют в причастности к хищению средств певицы Ларисы Долиной, попросила суд выпустить ее из-под стражи по причине того, что ее несовершеннолетней дочери требуется операция.
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