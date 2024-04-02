Заливная дуга: как будет развиваться половодье в России

В России начался сезон половодья: паводки уже зафиксированы в 26 регионах, сообщили в МЧС. Особенно сложная ситуация в Алтайском крае, где в зоне подтопления оказались почти 500 домов и более тысячи приусадебных участков.
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