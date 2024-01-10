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1rre

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МВД РФ разъяснил, на сколько продлили срок действия водительских прав с истекающим сроком

МВД РФ разъяснил, на сколько продлили срок действия водительских прав с истекающим сроком

МВД РФ разъяснил, на сколько продлили срок действия водительских прав с истекающим сроком Ирэн Орлонская2024 и 2025 годы будут ознаменованы дополнительным трехлетним периодом действия автомобильных лицензий.

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