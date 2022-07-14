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Moody's: резервов газа Италии и Германии хватит в лучшем случае на один зимний месяц

Moody's: резервов газа Италии и Германии хватит в лучшем случае на один зимний месяц

Гарантий, что все запасы топлива пойдут на внутреннее потребление, нет Резервов газа Италии и Германии хватит в лучшем случае на один зимний месяц: Гарантий, что все запасы топлива пойдут на внутреннее потребление, нет, сообщает международное рейтинговое агентство Moody's.

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