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Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале США

Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале США

Член Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал слова экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона о пересмотре количества ядерных боеголовок США, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на публикацию сенатора в соцсети.

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