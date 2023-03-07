Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале США

Член Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал слова экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона о пересмотре количества ядерных боеголовок США, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на публикацию сенатора в соцсети.