Мантуров запретил использовать мобильные устройства Apple. Но если очень хочется, то можно?

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров продолжает пользоваться техникой Apple, несмотря на запрет пользоваться мобильными устройствами этой компании, и недавно был замечен с планшетом iPad Air на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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