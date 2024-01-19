Мантуров запретил использовать мобильные устройства Apple. Но если очень хочется, то можно?

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров продолжает пользоваться техникой Apple, несмотря на запрет пользоваться мобильными устройствами этой компании, и недавно был замечен с планшетом iPad Air на совещании с президентом России Владимиром Путиным.