Белоусов: правительство готовит новую стратегию внешнеэкономической деятельности

Правительство ведет подготовку новой стратегии внешнеэкономической деятельности страны, документ будет готов в течение двух месяцев, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России".
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