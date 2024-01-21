День в истории России, который вспоминают 22 января 2024 года Константин Сентябрь22 января — особенная дата в истории формирования современной Российской Федерации, и в 2024 году она все еще вспоминается с особым волнением.
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