В мэрии озвучили, когда в домах могут включить отопление

Новый председатель городского комитета ЖКХ напомнила условия, которые нужны для начала отопительного периода Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Анна Левошкина напомнила, что по общим правилам отопительный период начинается при достижении в течение пяти дней подряд температуры воздуха ниже +8 градусов.
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