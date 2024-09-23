В мэрии озвучили, когда в домах могут включить отопление

Новый председатель городского комитета ЖКХ напомнила условия, которые нужны для начала отопительного периода Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Анна Левошкина напомнила, что по общим правилам отопительный период начинается при достижении в течение пяти дней подряд температуры воздуха ниже +8 градусов.