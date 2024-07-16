Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО.
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