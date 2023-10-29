Экс-футболист Быстров обвинил Абаскаля в поражении от "Факела" в РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль виноват в поражении от воронежского "Факела" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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