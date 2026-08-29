Чем запомнилось 29 августа в прошлые годы?

Чем запомнилось 29 августа прошлых лет? Расскажем о новостной сводке Иваново в этот день в разные годы29 предлагаем вспомнить знаковые новости прошлых лет.
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