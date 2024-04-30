МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 096 подписчиков

Два стула Эрдогана. Почему сорвался визит турецкого президента в Америку

Два стула Эрдогана. Почему сорвался визит турецкого президента в Америку

Сегодня 1,6K прочитали В начале года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган очень рассчитывал принять у себя российского коллегу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
Как бы задницу не порвал, трудно этого избежать сидя на двух стульях...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх