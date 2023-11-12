Американский военный самолет потерпел крушение в Средиземном море

Инцидент произошел 10 ноября во время тренировочного полетаАмериканский военный самолет вечером 10 ноября потерпел крушение в восточной части Средиземного моря, сообщило европейское командование Вооруженных сил США.
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