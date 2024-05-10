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Шведы обыграли американцев, Чехия вымучила победу над финнами, Канаду усилил Таварес! Обзор ЧМХ-2024

Шведы обыграли американцев, Чехия вымучила победу над финнами, Канаду усилил Таварес! Обзор ЧМХ-2024

10 мая 2024 года в Чехии стартовал очередной чемпионат мира по хоккею. Действующий чемпион сборная Канада начнет свои выступления 11 мая в группе А матчем с Великобританией, но громкая новость относительно «Кленовых листьев» пришла в день открытия соревнований.

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СО
Сергей О
Чемпионат не действителен в нем не принимает участие чемпион Россия
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