США могут отказаться от защиты стран НАТО

Политик намерен скорректировать участие США в Североатлантическом альянсе.По информации телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от защиты стран-членов НАТО, подвергшихся нападению, если они не выполняют финансовые обязательства перед альянсом.
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