Красноярцы рассказали, чем лучше закусывать водку

Красноярцы рассказали, какую закуску к водке считают самой подходящей. Люди анонимно оставили массу комментариев со своими гастрономическими предпочтениями под новостью о рецепте блюд к этому горячительному напитку.
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