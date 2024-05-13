В сети спорят о том, что столовые у нас стали непомерно дорогими Форсится эта фоточка с текстом о том, что на подносе около 500₽.
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В сети спорят о том, что столовые у нас стали непомерно дорогими Форсится эта фоточка с текстом о том, что на подносе около 500₽.