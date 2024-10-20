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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области на фоне тревоги

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН.

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