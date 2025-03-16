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Православная русская церковь 17 марта 2025 года почитает память преподобного Герасима Иорданского

Православная русская церковь 17 марта 2025 года почитает память преподобного Герасима Иорданского

Православная русская церковь 17 марта 2025 года почитает память преподобного Герасима Иорданского Даниил Архаров17 марта православная церковь чтит память преподобного Герасима Иорданского — святого, который прославился своим праведным житием в V веке.

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