Православная русская церковь 17 марта 2025 года почитает память преподобного Герасима Иорданского Даниил Архаров17 марта православная церковь чтит память преподобного Герасима Иорданского — святого, который прославился своим праведным житием в V веке.
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