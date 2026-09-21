Почему обычная еврейская девочка стала святой, и почему именно она, когда выросла, родила Иисуса? Сегодня большой христианский праздник - Рождество Пресвятой Богородицы

Почему обычная еврейская девочка стала святой, и почему именно она, когда выросла, родила Иисуса? Сегодня большой христианский праздник - Рождество Пресвятой БогородицыПраздник Рождества Пресвятой Богородицы, который православная церковь отмечает 21 сентября, — это не просто день рождения исторической личности.
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