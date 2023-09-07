Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своей статье, опубликованной в "Российской газете", призвал ввести дополнительные ограничения для снижения прибывающего в Российскую Федерацию потока мигрантов из стран СНГ.
Слуцкий призвал ввести новые ограничения для снижения потока мигрантов в Россию
Комментарии
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Русский Империалист
Чёрная плесень имеет право ТОЛЬКО работать на благо Великой России и более ничего ! Никакого размножения, завоза любых родственников, получение гражданства, создание семей - категорически не д.б. Отработал положенное - чемодан, вокзал, кишлак. Что-то нарушил - немедленная депортация со всеми знакомыми и родственниками. Тщательная проверка получения паспортов РФ: одна ошибка в русском языке - лишение гражданства и у всех родственников; чиновника, давшего такое гражданство - лет на 10 строгого с поражением в правах навсегда. Процент прибывших - не более 5% по отношению к коренному населению. Приоритет в получении работы - коренному населению, "новые" граждане не в счёт. 🇷🇺
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