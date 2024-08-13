Сторонники Трампа сочли Харрис «самым радикальным либералом»

Суперкомитет по политической активности Make America Great Again Inc., поддерживающий кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа, планирует потратить 100 миллионов долларов на рекламу на фоне роста популярности его соперницы от демократов, действующего вице-президента Камалы Харрис.