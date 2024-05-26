Медали и знак «Почётный гражданин Читы» в День города вручили троим людям

Сегодня вручение наград прошло на главной площади забайкальской столицы.По давней традиции имя нового почётного гражданина города объявили в день рождения Читы, которое всегда празднуется в последнее воскресенье мая.
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