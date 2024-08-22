АКЦИЯ ´В ШКОЛУ - С РАДОСТЬЮ´.

Отдел по образованию администрации Первомайского района г.Бобруйска в июле-августе 2024 года в Первомайском районе организовал проведение традиционной областной межведомственной акции ´В ШКОЛУ - С РАДОСТЬЮ!´, целью которой является оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, неполных, опекунских, приемных семей, детских домов семейного .