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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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АКЦИЯ ´В ШКОЛУ - С РАДОСТЬЮ´.

АКЦИЯ ´В ШКОЛУ - С РАДОСТЬЮ´.

Отдел по образованию администрации Первомайского района г.Бобруйска в июле-августе 2024 года в Первомайском районе организовал проведение традиционной областной межведомственной акции ´В ШКОЛУ - С РАДОСТЬЮ!´, целью которой является оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, неполных, опекунских, приемных семей, детских домов семейного  .

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