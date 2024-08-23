В Москве началось тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму

Специалисты проведут стресс-тесты системы Сегодня в Москве стартовало тестовое голосование, которое будет проходить перед сентябрьскими выборами депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
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