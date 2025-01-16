Угрожал ножом. Полиция начала проверку из-за "опасного" школьника в Барнауле

По словам родителя одного из учеников, подросток подставил холодное оружие к животу девочки, а остальных "терроризирует" в голосовых сообщениях Полиция начала проверку после сообщений о школьнике, который угрожал ножом другой ученице.
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