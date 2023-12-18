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Закон, порядок, государство

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Минимум 1 200 рублей: обязательная проверка авто подорожает в 2024 году - кому штраф

Минимум 1 200 рублей: обязательная проверка авто подорожает в 2024 году - кому штраф

С 1 января 2024 года в России изменяются условия проведения техосмотра, что повлияет на его стоимость и обязательность для различных категорий владельцев автотранспорта, рассказывают специалисты на Autonews (18+).

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