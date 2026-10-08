Александр Мостовой назвал футболистов, сопоставимых с Месси и Роналду

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. Экс‑полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду феноменальными футболистами своего поколения – по его словам, эти игроки установили рекорды, которые вряд ли когда‑либо удастся превзойти.
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