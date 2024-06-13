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Кто и как толкает Грузию в объятия России

Кто и как толкает Грузию в объятия России

(о том, как безотказно работают санкции)  Свежая новость: партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипотношений с Россией, прерванных 16 лет назад.

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Комментарии
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Алексей Тан
Кто и как толкает Грузию в объятия России============= А что паразитов влечёт в ОБУСТРОЕННЫЕ земли.?   - а не надо, дороги строить, дома строить и хлеб растить, это всё уже сделано... ИНАЧЕ, паразиты начинают дохнуть, от голоду и холоду.  Вот тоже самое и грызли, грузи и т.д. ... воины они ХРЕНОВЫЕ!!, они толпой только выть (петь) громко умеют, как созидатели, они так же никто, гордятся &quot;витязем в тигровой шкуре&quot;... вот только писал то его (витязя)... мусульманин!... А в РОССИИ... они видят и театры и Киностудии и столы, заполненные БЕЛЫМ хлебом и икрой,... а столы эти стоят, в тёплых квартирах с ванной.... а главное, в случаи войны... всегда есть куда убежать... не в окопы же идти!!... Русских защищать.
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