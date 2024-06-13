Алексей Тан

Кто и как толкает Грузию в объятия России============= А что паразитов влечёт в ОБУСТРОЕННЫЕ земли.? - а не надо, дороги строить, дома строить и хлеб растить, это всё уже сделано... ИНАЧЕ, паразиты начинают дохнуть, от голоду и холоду. Вот тоже самое и грызли, грузи и т.д. ... воины они ХРЕНОВЫЕ!!, они толпой только выть (петь) громко умеют, как созидатели, они так же никто, гордятся "витязем в тигровой шкуре"... вот только писал то его (витязя)... мусульманин!... А в РОССИИ... они видят и театры и Киностудии и столы, заполненные БЕЛЫМ хлебом и икрой,... а столы эти стоят, в тёплых квартирах с ванной.... а главное, в случаи войны... всегда есть куда убежать... не в окопы же идти!!... Русских защищать.