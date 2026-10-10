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ИА Регнум

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Певица Приходько назвала манипуляцией навязывание общения на украинском языке

Певица Приходько назвала манипуляцией навязывание общения на украинском языке

Навязывание украинского языка является политической манипуляцией. Такое мнение в беседе с журналисткой Натальей Влащенко высказала певица Анастасия Приходько.

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