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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фулхэм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Фулхэм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. Фулхэм – Челси Дата проведения 2 октября, 22.

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