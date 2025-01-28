Юрий Ильинов

Противник представил такую карту контроля ВС РФ над частью Андреевки, которая возможна только при воздушно-десантной операции Небезызвестный украинский медиаресурс, связанный с Главным управлением разведки, подтверждает заявление о том, что российские войска закрепились в населённом пункте Андреевка. При этом украинская сторона рисует крайне странную карту, обращающую на себя особое внимание. Село Андреевка находится западнее ранее освобождённого города Курахово и севернее пгт Константинополь, на который ведут наступление Вооружённые силы России. Согласно опубликованному украинской стороной фрагменту карты, российские войска контролируют часть Андреевки, при этом не контролируя территории от этого села до Шевченко. А это несколько километров. Противник явно решил схитрить, выдав эти самые километры за «никем не контролируемую серую зону». По логике противника, российские подразделения появились «откуда ни возьмись» и перевели под свой контроль часть Андреевки. Такое возможно, разве что, при осуществление воздушно-десантной операции, однако о подобного рода операциях ВС РФ в этом районе не сообщалось, да и в условиях СВО проводились они только в первые дни. Ну, или речь идёт о «подземном» продвижении. Такие случаи, когда наши героические бойцы заходили в тыл врага через шахты или старые подземные коммуникации, в ходе специальной военной операции бывали - например, в Авдеевке - однако, вряд ли с Андреевкой тот самый вариант. По всей видимости, ту часть карты, где противник рисует всё серым цветом, можно смело закрашивать цветом красным – как подтверждение того, что территория от села Шевченко до Андреевки переведена под контроль нашими войсками.