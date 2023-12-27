Санду поднимут на штыки гагаузы. Россия и Турция внимательно наблюдают за происходящим и готовятся вмешаться?

Леонтий Букштейн

Эта вертлявая румунка, обученная и воспитанная в США, еще натворит дел, орудуя, как слониха в посудной лавке. Вот так амеры продвигают свою повестку - без пушек и ракет, а путем воспитания нужного человечка и воцарение его во власть. России этому учиться бы надо.