Пушков заявил о провале французской экранизации «Трех мушкетеров» в прокате

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выступил с заявлением, что французская экранизация известного романа Александра Дюма «Три мушкетера», в которой главные герои стали женщинами, провалилась в прокате во Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии