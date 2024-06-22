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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Чайки» Чайка об окупаемости футбола в России: «Ее не будет при таких зарплатах! Игрок начинает забивать, отдавать – и требует уже в 7 раз больше, так как считает себя великим мастером»

Президент «Чайки» Чайка об окупаемости футбола в России: «Ее не будет при таких зарплатах! Игрок начинает забивать, отдавать – и требует уже в 7 раз больше, так как считает себя великим мастером»

– Вы согласны с тем, что футбол в России не окупается? Что тогда вас заставляет год за годом вкладывать в клуб немалые средства? – Интересный вопрос.

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