Взятый в плен российскими бойцами украинец Борис Мерва рассказал, что был мобилизован и брошен под Авдеевку , несмотря на два микроинсульта и травму головы.
Пленный украинец заявил, что его мобилизовали с двумя микроинсультами
Комментарии
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Гарибян Сусанна
И что? Будем жалеть? Пусть не ноют, сами свою судьбу решили на майдане, мозги детям промыли, даже не пытались сопротивляться. Теперь стонут, все повара, дезертиры, все не хотят воевать. А кто бил по Донбасу, кто бьёт по Белгороду, кто? Все враги, не враги только те, кто сопротивляется и помогает уничтожению этого террористического помойника.
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17 час.
Arkadij Bokov
Вы правы!
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16 час.
Андрей Тихонов
И чё теперь , лечить этого обрубка?
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9 час.
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