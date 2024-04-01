Пленный украинец заявил, что его мобилизовали с двумя микроинсультами

Гарибян Сусанна

И что? Будем жалеть? Пусть не ноют, сами свою судьбу решили на майдане, мозги детям промыли, даже не пытались сопротивляться. Теперь стонут, все повара, дезертиры, все не хотят воевать. А кто бил по Донбасу, кто бьёт по Белгороду, кто? Все враги, не враги только те, кто сопротивляется и помогает уничтожению этого террористического помойника.