В воинских частях ВВО в Забайкалье ревакцинацию прошли порядка 10 тысяч человек от COVID-19

В настоящее время процедура проводится в военном клиническом госпитале Восточного военного округа (ВВО), его филиалах, военной поликлинике в городе Чита, а также в медицинских подразделениях воинских частей военного округа.
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