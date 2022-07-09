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Кем был греческий бог Гелиос и как гонял солнце на своей колеснице

Кем был греческий бог Гелиос и как гонял солнце на своей колеснице

Гелиос был богом-титаном солнца, хранителем клятв и богом зрения. Он обитал в золотом дворце в реке Океан на дальнем конце земли, откуда он выходил каждую зарю, увенчанный ореолом солнца, управляя колесницей, запряженной четырьмя крылатыми конями.

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