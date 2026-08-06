Из-за гибели солдат ливано-израильское перемирие под угрозой срыва

После инцидента на юге Ливана, в результате которого погибли двое солдат ЦАХАЛа — Харэль Биреншток и Тамир Вакнин, подорвавшиеся в заминированном здании в районе Мадждаль-Зун, израильская и ливанская делегации сегодня приступают к третьему дню переговоров в Риме.