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Аргументы недели

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Из-за гибели солдат ливано-израильское перемирие под угрозой срыва

Из-за гибели солдат ливано-израильское перемирие под угрозой срыва

После инцидента на юге Ливана, в результате которого погибли двое солдат ЦАХАЛа — Харэль Биреншток и Тамир Вакнин, подорвавшиеся в заминированном здании в районе Мадждаль-Зун, израильская и ливанская делегации сегодня приступают к третьему дню переговоров в Риме.

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