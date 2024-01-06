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Газета.ру

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В Германии депутаты от двух партий призвали наносить удары по объектам в России

В Германии депутаты от двух партий призвали наносить удары по объектам в России

Депутаты от нескольких германских партий снова призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух партий заявили о необходимости наносить удары по России.

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