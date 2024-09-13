В Казани мигранты бросали в полицию банки. И посылали... Чем все закончилось

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Комментарии
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В
Виктор
Колокольцева пора судить, в МО это помогло!
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20 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Все проблемы бездеятельности полицейских наверное обусловлены их руководством и законами. Сами ребята готовы работать. Но...
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