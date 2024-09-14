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В Кении продолжают находить жертвы смертоносного культа, унесшего жизнь 436 человек

В Кении продолжают находить жертвы смертоносного культа, унесшего жизнь 436 человек

Весной 2023 года в Кении был арестован пастор Пол Маккензи из церкви Good News International. Его обвинили в том, что он заставил своих последователей голодать до смерти, чтобы встретить Иисуса.

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