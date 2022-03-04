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Коллинс снялась с турнира в Индиан-Уэллс

Финалистка Australian Open Даниэль Коллинс из-за травмы снялась с турнира в Индиан-Уэллс. Последний раз американка выходила на корт на турнире в Дубае, где снялась по ходу матча первого круга из-за головокружения.

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