В Волгограде врачи провели сложную операцию и спасли беременную женщину с миомами

Волгоградские врачи спасли беременную женщину и её малыша, проведя сложную операцию.В Волгограде врачи перинатального центра №2 спасли беременную женщину с миомами, которая поступила с высоким давлением в марте этого года.
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