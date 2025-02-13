Загадка мантийного плюма: угрожает ли Сибири катастрофа в 2036 году? Ирина ВальковаНедавнее заявление профессора Гарвардского университета Эгона Чолакяна о возможной катастрофе в Сибири в 2036 году взволновало общественность.
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