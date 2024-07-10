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Венгрыжановский об отпуске: «Был в Калининграде – город с богатой архитектурой и культурой. Съездили в Зеленоградск и на Куршскую косу. Нам понравилось»

23-летний форвард стал игроком «Сочи» после обмена из «Авангарда». – Что интересного с вами в отпуске происходило? Куда ездили, что видели? – Со своей девушкой был в Калининграде.

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